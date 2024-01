Previsioni Meteo Agrigento: Domani, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Gennaio ad Agrigento promettono una giornata variabile, in termini di condizioni meteorologiche. L’andamento del tempo si preannuncia come una vera e propria altalena, con una copertura nuvolosa che varierà da 100% a 59%.

Durante la notte, ci si aspetta un cielo coperto con una temperatura che oscillerà intorno ai 9°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest.

In mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà costante intorno al 100% con una leggera diminuzione prevista verso le prime ore del giorno, mentre la temperatura subirà un aumento fino a raggiungere i 12.6°C intorno alle 09:00. La velocità del vento aumenterà progressivamente, arrivando a toccare 39km/h intorno a quest’ora.

Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni, con una copertura nuvolosa che si attenuerà leggermente, scendendo al 60% intorno alle 15:00. Le temperature massime si manterranno intorno ai 14.7°C, mentre la velocità del vento si manterrà costante intorno ai 27.5km/h.

Alla sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 74%, con una temperatura che calerà ai 10.9°C.

In conclusione, Lunedì 15 Gennaio ad Agrigento si prospetta come una giornata dai tratti variabili, caratterizzata da un’alternanza di copertura nuvolosa, possibili precipitazioni e variazioni delle temperature. Chiunque sia interessato a trascorrere del tempo all’aperto è consigliabile tenersi aggiornato sulle previsioni nelle ore successive per adattare al meglio le proprie attività alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 8.4° perc. 8.4° Assenti 2.2 ONO max 5.2 Maestrale 87 % 1014 hPa 3 cielo coperto 9.3° perc. 9.3° Assenti 1.4 SE max 3.6 Scirocco 83 % 1012 hPa 6 cielo coperto 9.3° perc. 9.3° Assenti 1 S max 4.6 Ostro 84 % 1010 hPa 9 nubi sparse 12.6° perc. 12.2° prob. 19 % 17.4 O max 39 Ponente 89 % 1010 hPa 12 pioggia leggera 14.5° perc. 14.1° 0.11 mm 29.7 ONO max 50.4 Maestrale 83 % 1008 hPa 15 pioggia leggera 13.8° perc. 13.5° 0.14 mm 25.3 ONO max 44.1 Maestrale 88 % 1008 hPa 18 nubi sparse 12.5° perc. 12.1° prob. 16 % 16.1 ONO max 29.4 Maestrale 86 % 1009 hPa 21 cielo coperto 10.2° perc. 9.7° Assenti 8.9 ONO max 10.4 Maestrale 93 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:26