Previsioni Meteo Agrigento: Domani, Giovedì 18 Gennaio di sole

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Gennaio ad Agrigento prevedono condizioni prevalentemente stabili per gran parte della giornata, con poche variazioni nelle condizioni del tempo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, e le temperature si manterranno attorno ai 11°C con il vento che soffia a Est – Nord Est a una velocità compresa tra i 6km/h e i 9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70-76% con la pressione atmosferica che sarà di circa 1013-1014hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole e una copertura nuvolosa variabile che si manterrà attorno al 13-15%. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 16.5°C verso le 09:00, accompagnate da un vento che soffia da Ovest – Nord Ovest a una velocità che potrà raggiungere i 45.9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62-64% durante questa parte della giornata.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che porteranno la % di copertura nuvolosa verso 43-48%. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, con valori che si aggireranno intorno ai 16.1°C e un vento da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 50.6km/h. L’umidità si manterrà sul 66-70% con una pressione atmosferica che oscillera intorno ai 1013hPa.

Proseguendo verso la sera, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, con nubi sparse che porteranno la % di copertura nuvolosa verso il 47-54%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a toccare i 10.9°C e il vento si attenuerà raggiungendo punte intorno ai 6-9.6km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà ulteriormente attestandosi sul 87-91% con una pressione atmosferica che si alzerà leggermente fino a 1015-1016hPa.

In conclusione, Giovedì 18 Gennaio ad Agrigento vedrà temperature miti, copertura nuvolosa variabile e venti moderati provenienti principalmente da Ovest. Chi prevede di uscire durante la giornata dovrebbe vestirsi adeguatamente per far fronte alle variazioni delle condizioni del tempo e tenere a mente che potrebbero verificarsi leggere precipitazioni improvvise durante la mattinata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.1° perc. 10.2° Assenti 7.9 ENE max 7.8 Grecale 76 % 1014 hPa 3 cielo sereno 10.9° perc. 9.9° Assenti 3.3 E max 4 Levante 71 % 1013 hPa 6 poche nuvole 11° perc. 10° Assenti 4.7 NNE max 5.5 Grecale 69 % 1014 hPa 9 poche nuvole 16.5° perc. 15.9° Assenti 19.2 ONO max 45.9 Maestrale 64 % 1014 hPa 12 nubi sparse 17.2° perc. 16.7° Assenti 27.7 O max 51.5 Ponente 65 % 1013 hPa 15 nubi sparse 16.1° perc. 15.5° Assenti 25.5 ONO max 50.6 Maestrale 66 % 1013 hPa 18 nubi sparse 12.1° perc. 11.7° Assenti 11.2 ONO max 14.9 Maestrale 87 % 1015 hPa 21 nubi sparse 11.3° perc. 10.8° Assenti 5.4 ONO max 6.1 Maestrale 91 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:29