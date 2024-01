Previsioni Meteo Agrigento: Domani, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 11 Gennaio ad Agrigento annunciano una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Durante la notte, ci si aspetta un cielo coperto con piogge moderate, con temperature comprese tra i 8.9°C e 9.1°C. La precipitazioni raggiungeranno i 2.05mm mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1020hPa. L’umidità sarà alta, al 94%.

Man mano che avanza la mattina, le piogge continueranno a interessare la zona con un cielo nuvoloso, temperature comprese tra 9.1°C e 11.6°C, e precipitazioni variabili. L’umidità, anche se in diminuzione rispetto alla notte, rimarrà comunque elevata, attestandosi attorno al 78%.

La situazione non cambierà molto nel pomeriggio, con un cielo nuvoloso e precipitazioni che diventeranno più leggere, ma sempre presenti. Le temperature registreranno un lieve calo, oscillando tra i 9.8°C e i 12.3°C, l’umidità si manterrà intorno al 69-74%, ma la pressione atmosferica calerà leggermente fino a 1015hPa.

Infine, la sera vedrà un cielo nuvoloso con nubi sparse durante le ultime ore, meno probabilità di precipitazioni, temperature in lieve calo tra 7.8°C e 8.5°C, e pressione atmosferica attorno ai 1016hPa.

In sintesi, Giovedì 11 Gennaio ad Agrigento sarà caratterizzato da un clima instabile e piovoso, con temperature sopra la media per il periodo. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattare al meglio le attività quotidiane alle condizioni atmosferiche in evoluzione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata 8.9° perc. 7.8° 2.05 mm 8 S max 19.1 Ostro 94 % 1020 hPa 3 pioggia leggera 9° perc. 8.4° 0.45 mm 5.7 E max 7.4 Levante 93 % 1019 hPa 6 cielo coperto 9.1° perc. 7.9° prob. 74 % 8.6 E max 12.2 Levante 90 % 1018 hPa 9 pioggia leggera 11.1° perc. 10.3° 0.18 mm 8.1 SE max 16.6 Scirocco 78 % 1018 hPa 12 cielo coperto 12.2° perc. 11.2° prob. 31 % 10.1 SO max 14 Libeccio 70 % 1016 hPa 15 cielo coperto 11.4° perc. 10.6° prob. 25 % 10.7 O max 13.5 Ponente 74 % 1015 hPa 18 cielo coperto 8.6° perc. 7.9° prob. 25 % 5.9 NO max 6.2 Maestrale 87 % 1016 hPa 21 nubi sparse 7.9° perc. 7.9° prob. 4 % 4.5 N max 5.1 Tramontana 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:21