Previsioni Meteo Agrigento: Domani, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 21 Gennaio ad Agrigento promettono una giornata serena e caratterizzata da cielo sereno per gran parte della giornata. Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 55% al 13%, mantenendo le temperature intorno ai 6-7 gradi centigradi.

Nelle prime ore della mattina, dalle 06:00 alle 09:00, le nuvole si diraderanno e lascieranno spazio a un cielo sereno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 11%. Le temperature durante questa fascia oraria oscilleranno tra i 6.4°C e i 9.6°C, con venti leggeri provenienti da nord e una velocità compresa tra i 9.4km/h e i 12.2km/h.

Man mano che avanza la mattina, il cielo sereno rimarrà predominante, con la copertura nuvolosa che si attesterà tra lo 11% e lo 3%. Le temperature saliranno lievemente, attestandosi attorno ai 10-11.5°C. I venti manterranno una direzione costante da nord con una velocità tra i 12km/h e i 13.6km/h.

Durante il pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, non sono previste precipitazioni e il cielo sereno persiste con una copertura nuvolosa che non supererà l’1%. Le temperature diminuiranno leggermente, raggiungendo i valori minimi intorno a 7.9°C alle 16:00. I venti manterranno una direzione costante da nord e si intensificheranno leggermente, con velocità tra i 13.6km/h e i 17.5km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sereno sarà ancora predominante, con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature caleranno sensibilmente, scendendo fino a 4.5°C. I venti si manterranno moderati provenienti da nord senza variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo indicano una giornata soleggiata e priva di precipitazioni per Domenica 21 Gennaio ad Agrigento, con temperature piuttosto fredde specialmente durante la notte e nella fase serale. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature fresche, ma di godersi nel contempo una giornata all’aperto in un clima invernale tipico di questa stagione.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.7° perc. 9.9° prob. 29 % 10.8 NNE max 16.8 Grecale 80 % 1019 hPa 3 poche nuvole 6.8° perc. 4.1° prob. 15 % 14.5 N max 21.2 Tramontana 82 % 1021 hPa 6 poche nuvole 6.4° perc. 4.2° prob. 17 % 11.1 N max 14 Tramontana 79 % 1024 hPa 9 cielo sereno 9.6° perc. 7.8° prob. 2 % 12.2 N max 17.4 Tramontana 58 % 1026 hPa 12 cielo sereno 11.5° perc. 10° prob. 2 % 12.6 N max 16 Tramontana 48 % 1025 hPa 15 cielo sereno 10.1° perc. 8.5° Assenti 13 NNE max 15.3 Grecale 49 % 1026 hPa 18 cielo sereno 5.5° perc. 2.6° Assenti 14 NNE max 17 Grecale 67 % 1029 hPa 21 cielo sereno 4.7° perc. 1.9° Assenti 12.3 NNE max 13.2 Grecale 74 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.