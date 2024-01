Previsioni Meteo Agrigento: Domani, Domenica 14 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per domenica 14 Gennaio ad Agrigento indicano che la giornata inizierà con cielo sereno nella notte, con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 5°C, con una leggera sensazione di freddo di 3-4°C a causa del vento leggero proveniente dal Nord.

Nel corso della mattina, la situazione meteo subirà una variazione con la comparsa di nubi sparse, che aumenteranno la copertura nuvolosa al 52% alle 7:00 e al 76% alle 8:00. Le temperature gradualmente aumenteranno, raggiungendo i 9.8°C alle 9:00, ma la percezione di freddo si manterrà intorno ai 8.9°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 20.7 km/h.

Nel primo pomeriggio il cielo a Agrigento sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 13:00. Le temperature si manterranno intorno agli 11.5°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, principalmente a causa del vento proveniente da Ovest – Sud Ovest che potrà raggiungere i 23.5 km/h.

Nel corso del pomeriggio la situazione non subirà variazioni significative, con copertura nuvolosa alta (intorno al 98%) e temperature che si manterranno intorno agli 11°C. Il vento, seppur ancora proveniente da Ovest – Sud Ovest, diminuirà leggermente di intensità.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 97-98% e temperature intorno agli 8-9°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità comprese tra i 5 e i 6 km/h.

In conclusione, domenica 14 Gennaio ad Agrigento si prevede una giornata con cielo via via più coperto, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina che si manterrà alta nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 5 e gli 11.5°C, mentre la percezione di freddo potrà essere accentuata dal vento proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.3° perc. 3.7° Assenti 7.1 N max 7.1 Tramontana 81 % 1023 hPa 3 cielo sereno 4.7° perc. 3.4° Assenti 6 N max 6.1 Tramontana 79 % 1022 hPa 6 cielo sereno 4.8° perc. 3.4° Assenti 6.1 N max 6.2 Tramontana 82 % 1021 hPa 9 nubi sparse 9.8° perc. 8.9° Assenti 7.4 ONO max 20.7 Maestrale 72 % 1021 hPa 12 cielo coperto 11.5° perc. 10.6° Assenti 16.4 O max 24.8 Ponente 73 % 1019 hPa 15 cielo coperto 10.9° perc. 10.1° Assenti 13.4 OSO max 19.7 Libeccio 77 % 1018 hPa 18 nubi sparse 8.4° perc. 8.4° Assenti 4.4 ONO max 5.3 Maestrale 87 % 1017 hPa 21 cielo coperto 8.6° perc. 7.8° Assenti 6 O max 7.2 Ponente 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:25