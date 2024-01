Previsioni Meteo: a Vibo Valentia Oggi, Giovedì 25 Gennaio giornata con cielo poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Gennaio a Vibo Valentia indicano delle variazioni nelle condizioni atmosferiche lungo l’arco della giornata. La mattina sarà caratterizzata da nuvole sparse con una copertura nuvolosa che varierà dall’80% al 45%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, con una lieve diminuzione durante le prime ore del mattino. Il vento soffierà da ovest-nord ovest con un’intensità compresa tra i 16 e i 6.4 km/h.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, con una previsione di cielo sereno a partire dal mezzogiorno. Le condizioni rimarranno stabili nel primo pomeriggio, con cielo sereno e una temperatura che si manterrà attorno agli 11°C. Il vento, proveniente sempre da ovest-nord ovest, avrà un’intensità variabile tra i 11 e i 13.2 km/h.

Nel tardo pomeriggio, la situazione meteorologica subirà ulteriori variazioni, con un leggero aumento della copertura nuvolosa che porterà a una diminuzione della temperatura, attestandosi intorno ai 9.5°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-nord ovest con una velocità intorno ai 4.5 km/h.

In serata, a partire dalle 18:00, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con una percentuale che varierà dal 35% al 73%. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 9-9.3°C, e il vento si affievolirà ulteriormente, con intensità intorno ai 1.4-1.9 km/h e proveniente da est-sud est.

La previsione del tempo per la notte prevede la presenza di nuvole sparse, con una percentuale che varierà dal 33% al 27% e temperature comprese tra gli 8.2 e gli 8.8°C. Il vento sarà debole, con una direzione prevalentemente da sud est.

In sintesi, le previsioni meteo per Giovedì 25 Gennaio a Vibo Valentia indicano una mattinata con nuvole sparse seguita da un pomeriggio con cielo sereno, per poi nuovamente aumentare la copertura nuvolosa in serata. Le temperature oscilleranno tra i 10 e i 9°C, con venti di intensità variabile provenienti prevalentemente da ovest-nord ovest durante la giornata e da sud est durante la notte. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.7° perc. 9.8° Assenti 12.6 ONO max 18.9 Maestrale 77 % 1027 hPa 8 nubi sparse 10.3° perc. 9.4° Assenti 6.4 O max 10.3 Ponente 76 % 1026 hPa 11 nubi sparse 11.7° perc. 10.8° Assenti 13.2 ONO max 16.2 Maestrale 69 % 1025 hPa 14 cielo sereno 11.3° perc. 10.4° Assenti 11.1 ONO max 14.4 Maestrale 72 % 1024 hPa 17 nubi sparse 9.5° perc. 9.5° Assenti 1.8 NNE max 4.6 Grecale 83 % 1025 hPa 20 nubi sparse 9.2° perc. 9.2° Assenti 1.6 E max 3.6 Levante 78 % 1025 hPa 23 nubi sparse 8.2° perc. 8.2° Assenti 1.2 SE max 3.7 Scirocco 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:26

