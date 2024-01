Previsioni Meteo: a Enna Oggi, Martedì 30 Gennaio giornata con cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Enna il prossimo Martedì 30 Gennaio promettono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e temperature piuttosto basse. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 1.4°C alle 4:00, che tenderà a diminuire raggiungendo i 1.4°C alle 23:00. Il vento soffierà con moderata intensità provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà costante intorno al 77% durante la notte.

All’alba, alle 6:00, possiamo attendere ancora cielo sereno con una temperatura di 1.9°C, che salirà gradualmente fino a raggiungere i 7°C alle 9:00. Non sono previste precipitazioni e la copertura nuvolosa si manterrà al 0%. Il vento, proveniente da direzioni nordorientali, si manterrà moderato, con raffiche intorno ai 6.3km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, attestandosi intorno al 49% alle 9:00.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno ed il termometro mostrerà un aumento costante delle temperature fino ad arrivare ai 10.4°C alle 13:00. Il vento si manterrà moderato, con velocità intorno ai 7.2km/h e provenienza da est-sudest. L’umidità registrarà un lieve calo, attestandosi intorno al 37% alle 13:00.

Nel primo pomeriggio, fino alle 16:00, il cielo resterà sereno ma la temperatura calerà fino ai 6.8°C, per poi abbassarsi ulteriormente nel tardo pomeriggio quando si raggiungeranno i 2.8°C alle 18:00. Il vento manterrà una moderata intensità, provenendo da direzioni sudorientali, mentre l’umidità aumenterà, toccando l’80% alle 18:00.

Durante la sera e fino a mezzanotte, il cielo rimarrà sereno con una progressiva diminuzione delle temperature fino ad arrivare ai 1.4°C. Il vento manterrà una leggera intensità, provenendo da nord-nordovest, mentre l’umidità si manterrà piuttosto elevata con valori intorno all’87%.

In conclusione, Martedì 30 Gennaio Enna godrà di una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperatura in discesa durante la giornata, vento moderato e umidità significativa. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per far fronte alle temperature basse e al clima freddo e di prestare attenzione alle indicazioni meteo in caso di spostamenti o attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 2.5° perc. 0.8° Assenti 6.2 NNE max 6.2 Grecale 77 % 1034 hPa 8 cielo sereno 4.6° perc. 3.3° Assenti 5.7 NE max 6.2 Grecale 61 % 1034 hPa 11 cielo sereno 9.4° perc. 8.5° Assenti 7.2 E max 8.6 Levante 40 % 1033 hPa 14 cielo sereno 10.3° perc. 8.4° Assenti 4.2 SE max 6.7 Scirocco 38 % 1032 hPa 17 cielo sereno 3.8° perc. 3.8° Assenti 3.6 SSE max 5.8 Scirocco 71 % 1034 hPa 20 cielo sereno 2.2° perc. 2.2° Assenti 1.7 NE max 2.8 Grecale 85 % 1036 hPa 23 cielo sereno 1.4° perc. 1.4° Assenti 3.9 NNO max 3.9 Maestrale 87 % 1036 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:40

