Previsioni Meteo: a Crotone Oggi, Mercoledì 31 Gennaio giornata con cielo sereno

StrettoWeb

Il clima a Crotone domani sarà in generale stabile con cielo sereno per l’intera giornata. Le condizioni meteorologiche si manterranno senza variazioni rilevanti, garantendo una giornata piacevole sotto il punto di vista meteorologico.

Durante la mattina le temperature si aggireranno attorno ai 7-8°C, con una lieve sensazione di freddo percepita, e la presenza di un vento leggero che soffierà principalmente da nord-nordovest con velocità intorno ai 15km/h.

Nel corso del pomeriggio, il termometro salirà fino ai 12-13°C e le condizioni rimarranno pressoché invariate, con una leggera diminuzione della velocità del vento intorno ai 10-11km/h e un aumento dell’umidità al 49%.

Anche in serata e durante la notte, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con temperature intorno ai 9-10°C, un leggero aumento della copertura nuvolosa e una leggera variazione nella direzione del vento che ruoterà principalmente attorno ai punti cardinali nord-ovest e ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 31 Gennaio a Crotone indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli, ideale per svolgere le proprie attività quotidiane all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7° perc. 3.9° Assenti 16.8 NNO max 19 Maestrale 54 % 1033 hPa 8 cielo sereno 8.9° perc. 6.9° Assenti 12.6 NNO max 16.7 Maestrale 51 % 1034 hPa 11 cielo sereno 11.6° perc. 10° Assenti 9.4 N max 14.6 Tramontana 45 % 1033 hPa 14 cielo sereno 12.2° perc. 10.6° Assenti 8.4 NNE max 10.4 Grecale 46 % 1032 hPa 17 cielo sereno 10.4° perc. 8.9° Assenti 5.8 N max 9 Tramontana 51 % 1032 hPa 20 cielo sereno 9.7° perc. 8.6° Assenti 8.2 ONO max 8.7 Maestrale 50 % 1032 hPa 23 cielo sereno 9.2° perc. 8.2° Assenti 7.1 NO max 7.1 Maestrale 52 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.