Previsioni Meteo: a Cosenza Domani, Martedì 30 Gennaio giornata con cielo poco nuvoloso

Domani a Cosenza, il 30 Gennaio, potremo godere di una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili. Al mattino, ci aspetta un cielo sereno con una copertura nuvolosa che oscillera tra lo 0% e il 4%. La temperatura si manterra intorno ai 8-12°C, garantendo una sensazione termica gradevole. Il vento soffierà con una velocità di 7.6-16.9km/h, provenendo prevalentemente da direzioni nordiche, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il meteo non presenterà variazioni significative, con un cielo sereno e una leggera diminuzione della temperatura, che si manterrà intorno ai 9-11°C, accompagnata da una sensazione termica compresa tra i 8.5-9.8°C. Il vento, seppur con lievi variazioni, manterrà una velocità costante tra i 9.4-12.7km/h, garantendo un clima piacevole.

Successivamente, in serata, il cielo continuerà ad essere sgombro da nuvole, con temperature comprese tra i 3.7-4.5°C, percepita intorno ai 2.2-3.3°C, e con un vento che si attesterà su valori di 5.6-7.6km/h.

Complessivamente, la giornata a Cosenza si preannuncia molto stabile, con condizioni climatiche ideali per svolgere le proprie attività all’aperto o semplicemente per godere di una piacevole passeggiata. Sono previste minime probabilità di precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà costantemente attorno al 50%. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti climatici.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 4° perc. 2.4° Assenti 6.6 ENE max 5.7 Grecale 82 % 1035 hPa 3 cielo sereno 3.5° perc. 1.7° Assenti 6.7 ENE max 6.1 Grecale 84 % 1034 hPa 6 cielo sereno 3.1° perc. 1.3° Assenti 6.9 ENE max 6.7 Grecale 87 % 1035 hPa 9 cielo sereno 8.9° perc. 7.4° Assenti 9.4 NNE max 16.5 Grecale 61 % 1035 hPa 12 cielo sereno 11.3° perc. 9.7° Assenti 12.7 N max 16.6 Tramontana 47 % 1033 hPa 15 cielo sereno 9.9° perc. 8.6° Assenti 9.4 N max 15.3 Tramontana 50 % 1033 hPa 18 cielo sereno 4.5° perc. 2.6° Assenti 7.6 E max 6.3 Levante 52 % 1035 hPa 21 cielo sereno 4° perc. 2.4° Assenti 6.4 E max 5.7 Levante 60 % 1036 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:29

