Previsioni Meteo: a Cosenza Domani, Domenica 28 Gennaio giornata con cielo sereno

Le previsioni meteo per Domenica 28 Gennaio a Cosenza presentano condizioni stabili e un cielo sereno per l’intera giornata. Durante la notte, ci si aspetta un cielo privo di nuvole con temperature comprese tra 6.8°C e 4.9°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità variabili tra i 5.7 e i 7.9 km/h.

Nella mattina di Domenica, la situazione atmosferica non subirà significanti cambiamenti: il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 10.9°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà durante queste ore, raggiungendo picchi di 29.2 km/h provenienti dalla direzione Nord.

Nel primo pomeriggio, il meteo a Cosenza resterà stabile con cielo sereno e temperatura massima di 11.9°C. Tuttavia, si noterà un incremento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 30.2 km/h, sempre proveniente da Nord.

Nella sera di Domenica, le condizioni saranno simili alle ore precedenti, con cielo sereno e temperature comprese tra i 4.2°C e i 6.9°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, oscillando tra i 5.1 e i 6.7 km/h provenienti da Est – Nord Est.

Per l’intera giornata, si prevede un’assenza totale di precipitazioni e una percentuale di umidità che varierà tra il 43% e il 85%.

In conclusione, Domenica 28 Gennaio a Cosenza sarà caratterizzata da una giornata soleggiata con temperature fresche e una leggera brezza proveniente da Nord. Sia per chi ha in programma un’escursione all’aperto, sia per chi si appresta a svolgere attività quotidiane, le condizioni atmosferiche si presenteranno ideali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 6.8° perc. 5.3° Assenti 7.8 ENE max 7.9 Grecale 76 % 1031 hPa 3 cielo sereno 6.4° perc. 4.9° Assenti 7.3 ENE max 6.6 Grecale 83 % 1031 hPa 6 cielo sereno 5.8° perc. 4.6° Assenti 6.1 ENE max 5.5 Grecale 85 % 1032 hPa 9 cielo sereno 10.9° perc. 9.5° Assenti 12.1 N max 29.2 Tramontana 58 % 1032 hPa 12 cielo sereno 11.9° perc. 10.3° Assenti 15.7 NNE max 28.2 Grecale 43 % 1031 hPa 15 cielo sereno 10.6° perc. 9.2° Assenti 7.7 NNE max 19.4 Grecale 56 % 1031 hPa 18 cielo sereno 6.1° perc. 5.1° Assenti 5.8 E max 5 Levante 73 % 1033 hPa 21 cielo sereno 4.9° perc. 3.4° Assenti 6.7 E max 6.1 Levante 79 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:27

