Previsioni Meteo: a Agrigento Oggi, Mercoledì 24 Gennaio giornata con cielo poco nuvoloso

Le previsioni del tempo a Agrigento per la giornata di Mercoledì 24 Gennaio sono decisamente tranquille. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una percentuale di copertura nuvolosa in diminuzione, attestandosi intorno al 30-40%. Le temperature si manterranno intorno ai 9-12 gradi Celsius, percepite leggermente più basse, e i venti proverranno da Nord con una velocità di circa 10-15 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 25-30 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni migliorano ulteriormente con la comparsa di poche nuvole e anche se la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare leggermente, le condizioni rimarranno comunque stabili. Le temperature si manterranno intorno ai 12-15 gradi Celsius, con venti che proverranno sempre da Nord ma moderati, con valori intorno ai 15-20 km/h.

Verso sera, il cielo sarà sereno con una percentuale di nuvole che si ridurrà notevolmente, arrivando al 0-1%. Le temperature tenderanno a scendere lievemente, stabilendosi intorno ai 8-9 gradi Celsius, mentre i venti rallenteranno diventando deboli, con velocità intorno ai 7-9 km/h.

Nell’arco della giornata, non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà su valori moderati, tra il 40% e il 65%. La pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, intorno ai 1029-1031 hPa.

In sintesi, Mercoledì 24 Gennaio ad Agrigento sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con copertura nuvolosa in diminuzione e temperature gradevoli. Non sono attese piogge o fenomeni atmosferici significativi, pertanto si prevede una giornata piacevole dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 9.2° perc. 7.8° Assenti 9.3 N max 9.3 Tramontana 84 % 1029 hPa 8 nubi sparse 9.9° perc. 8.6° Assenti 9.8 NNO max 14.3 Maestrale 75 % 1031 hPa 11 nubi sparse 14.1° perc. 12.7° Assenti 14.7 N max 25.8 Tramontana 43 % 1030 hPa 14 cielo sereno 14.8° perc. 13.4° Assenti 10.1 NNO max 16.3 Maestrale 41 % 1030 hPa 17 poche nuvole 9.5° perc. 8.2° Assenti 9.3 NNE max 8.9 Grecale 61 % 1030 hPa 20 cielo sereno 7.9° perc. 6.5° Assenti 8.6 NNE max 7.6 Grecale 63 % 1030 hPa 23 cielo sereno 7.8° perc. 6.8° Assenti 6.7 N max 6.8 Tramontana 49 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:37

