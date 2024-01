Porti, Aeroporto e Ponte sullo Stretto: l’esito dell’incontro tra Rixi e Confindustria Reggio Calabria

StrettoWeb

Importante presenza a Reggio Calabria, in questi giorni, del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Questa mattina al convegno sul Ponte all’Università Mediterranea, prima ancora – ieri – a un incontro nella sede reggina di Confindustria per parlare di infrastrutture e sviluppo del territorio. Proprio in merito al confronto di ieri, ad aprire la discussione è stato il Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio.

Le parole di Domenico Vecchio, Presidente di Confindustria Reggio Calabria

“La città metropolitana di Reggio Calabria – ha detto – ha il secondo porto più importante d’Europa, Gioia Tauro, uno dei più importanti attrattori di investimenti. Ciò di cui abbiamo bisogno non è una politica di assistenzialismo, ma una politica che accompagni la crescita del nostro territorio. È questo che noi industriali abbiamo portato all’attenzione del viceministro, perché vogliamo dare sviluppo al territorio e dare una dignità ai nostri giovani, affinché trovino lavoro e possano rimanere qui nella loro terra, per sviluppare le bellezze e tutte le potenzialità che questo territorio offre”.

Le parole del Presidente di RFI, Dario Lo Bosco

Al tavolo presente anche il Presidente di RFI, Dario Lo Bosco. “Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è felice e disponibile, a realizzare quelle infrastrutture necessarie ad ottimizzare la crescita sostenibile del sud del paese, e con esso dell’Europa. Il corridoio Palermo/Helsinki, finalmente vede il sud protagonista, la Sicilia, la Calabria, ma anche le altre regioni del Mezzogiorno d’Europa. Il sud diventa strategico nel Mediterraneo, ed il porto di Gioia Tauro, leader nel sistema infrastrutturale della logistica integrata. Fondamentale, quindi, lavorare, affinché anche le aree interne, possano essere prospettiva di sviluppo sostenibile integrato digitale”.

Le parole del Vice Ministro Edoardo Rixi

Ed infine, l’intervento del vice ministro Rixi, che ha parlato di infrastrutture e di sviluppo, ma anche, della necessità di fare sistema, in modo che ogni regione possa avere una sua vocazione, che contribuisca a creare un sistema Italia, che nel suo complesso diventi programma di sviluppo. “Le opere pubbliche non si fanno schioccando le dita, ma gestendo i cantieri in maniera che non si creino situazioni di opacità. La scommessa sul Ponte sullo Stretto non è di una forza politica, né di un Governo. È la scommessa del Paese. Per la strada statale 106 Jonica, nella legge di Bilancio abbiamo destinato circa 3 miliardi di euro. È evidente che, dal niente a tutto, c’è di mezzo il lavorare. Se gli appalti si fanno e le aziende lavorano, si rispettano i tempi, oppure è chiaro che questi problemi non li risolveremo mai. Sull’aeroporto di Reggio Calabria il Mit è impegnato per dare risposte concrete in tempi brevi. ENAV ed ENAC stanno elaborando una apposita procedura di avvicinamento pista da testare sia al simulatore, sia in volo. Un iter in linea con quanto detto dal Ministro Salvini. Se i test daranno gli esiti positivi che auspichiamo, si potrà consentire una migliore operatività e capacità dello scalo, a fronte della complessità tecnica per l’orografia del territorio”.