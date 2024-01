Le porte dell’ascensore si aprono, ma la cabina non c’è: uomo entra e precipita nel vuoto

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato ieri, 12 gennaio, in Via Palermo a Pescara, in un palazzo di cinque piani. Un uomo di 63 anni ha infatti chiamato l’ascensore ed è entrato, senza accorgersi che la cabina non c’era a causa di un guasto. Per questo, dopo aver fatto un passo avanti, è caduto nel vuoto. Arrivato a terra, prima di rialzarsi, è stato comunque colpito dalla cabina, che nel frattempo si era sbloccata, scendendo.

L’uomo per fortuna è rimasto soltanto ferito: essendo al piano terra, non è caduto da una altezza elevata. Trasportato poi in ospedale, in seguito all’allarme e all’intervento dei Vigili del Fuoco, non sarebbe in pericolo di vita.