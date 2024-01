Porta la moglie morta in ospedale dicendo che è caduta dalle scale, sospetto femminicidio

StrettoWeb

Una donna di 71 anni è arrivata morta ieri sera all’ospedale di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, portata dal marito che ha riferito di una caduta dalle scale di casa nel comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma. Ma i medici hanno riscontrato che le ferite non erano compatibili con questa versione per cui hanno chiamato i carabinieri.

L’uomo è stato portato in caserma e la sua posizione è al vaglio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Tivoli. Non si esclude alcuna ipotesi neanche quella dell’omicidio. Durante un primo sopralluogo in casa, i carabinieri avrebbero trovato oggetti con tracce ematiche.