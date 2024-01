Mostra la pistola ai presenti, poi parte un colpo: uccisa la zia a Capodanno

StrettoWeb

Capodanno finito male ad Afragola, Napoli. Una donna, Concetta Russo, è morta nella notte a cavallo tra 2023 e 2024. Nella giornata di ieri i Carabinieri della sezione operativa della locale compagnia, dopo un’attività di indagine durata ore e coordinata dalla procura di Napoli Nord, sono arrivati alla conclusione sul caso: a sparare il colpo mortale, in maniera accidentale, è stato il nipote 46enne, Gaetano Santaniello, nato e residente a Milano.

L’uomo stava mostrando ai presenti l’arma – una pistola Beretta modello 84F detenuta in maniera illegale e risultata rubata – quando è partito accidentalmente il colpo. E’ stato lui stesso a confessarlo: “sono stato io a sparare, ma è stato un incidente“. I Carabinieri hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per i reati di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione a carico dell’uomo. La pistola tra l’altro è stata ritrovata in tarda serata, nascosta tra le sterpaglie, nei pressi del cimitero di Afragola.