Il pilota calabrese Gabry Driver porta il Motorsport in tv

Gabry Driver sarà il protagonista di un avvincente speciale televisivo, presto in onda anche sul web sui più importanti e seguiti circuiti mediatici, dove parlerà della vita di un pilota, della sua carriera pluridecorata nel mondo del motorsport e della dimensione imprenditoriale nella vasta galassia delle corse.

Il suo programma per il 2024 prevede un nuovo impegno agonistico nel Super Salita, con un’inedita performante vettura gestita dalla factory DP RACING di Claudio De Ciantis.

Prologo agonistico appetitoso sarà la prima uscita in pista a Rijeka con una bellissima Seat ufficiale di taglia TCR per l’entusiasmante 4H che si disputa ogni anno, fra decine di appassionati equipaggi.

Per arrivare in forma al top per il suo debutto stagionale, Gabry Driver sta seguendo un rigoroso programma settimanale di allenamento in kart con il team IUSI.

Rinnovata anche per la stagione alle porte la partnership con i supporter e soprattutto con il main sponsor TOP FRUIT, sempre più in sinergia con i nuovi obiettivi del campione, vista anche la sintonia creatasi ben oltre il rapporto professionale, consolidatasi in un granitico rapporto di stima ed amicizia, oltre gli altri preziosi partner Vetreria Spinelli ed MPM Del.MA.

