Piemonte: Gribaudo (Pd), ‘sono a disposizione, costruiamo un fronte largo’**

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Sono a disposizione della mia Regione. In 5 anni Cirio ha distrutto sanità, trasporti e lavoro. Costruiamo un fronte largo, progressista, in linea con i valori del Piemonte che sono alternativi alla destra antiabortista. Giovani, donne, competenze. I piemontesi meritano di più”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Chiara Gribaudo, a proposito di una sua possibile candidatura per le regionali in Piemonte.