Peste suina, problemi da Reggio Calabria a Roma: “malattia entrata in maniera anomala, introdotta di contrabbando”

“L’azione nell’ultimo periodo si è concentrata sul fortificare i sistemi regionali incentrando l’azione nelle regioni dove la malattia non ha ancora preso piede. Abbiamo dunque rafforzato l’azione delle regioni attraverso la creazione di gruppo operativi territoriali, che sono la messa insieme di tutti gli attori per il contrasto alla malattia. I servizi territoriali, intendo i servizi veterinari, si sono dimostrati in tutto il paese esattamente adeguati e in tempi ragionevoli siamo stati in grado di arginare la corsa del virus”.

Così in Comagri Camera il Commissario straordinario alla peste suina africana, professor Vincenzo Caputo, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia.

“C’è stato un certo conflitto sociale perché le norme drastiche che applichiamo non sempre sono gradite alla cittadinanza. Stiamo lavorando d’intesa con la competente direzione del ministero della salute per migliorare le performance delle strutture quando applichiamo la morte etica sugli animali. Non ci sono stati però maltrattamenti”.

“Dobbiamo migliorare tantissimo sulla creazione di questi gruppi territoriali ma per vedere risultati efficaci occorre un periodo di cinque anni, questo è il periodo che ci siamo dati per lavorare. Abbiamo poi voluto fortemente valorizzare l’azione del mondo venatorio e stiamo attuando una formazione di questo personale, con una risposta molto interessante. Dobbiamo valorizzare sempre di più questo sistema di bio regolazione italiana, così da intervenire quando dobbiamo fronteggiare una malattia infettiva nell’ambiente”.

“Dobbiamo mettere le regioni in grado di agire in autonomia e celerità, questa è l’azione del commissario. Dobbiamo far nascere nelle regioni questi gruppi territoriali e portarli ad operatività insieme ai bio regolatori. C’è una funzione sociale e necessitano anche di riconoscimento”.

“Ci stiamo anche munendo di un aiuto statale chiedendo sostegno anche alle forze armate e ringrazio in questo il ministro Crosetto. Ci stiamo perciò avviando con un primo contingente di circa 250 uomini e donne addestrati su tale emergenza. Abbiamo messo in piedi sistemi di cattura estraneamente incoraggianti, perché questi animali potranno essere presi in estrema sicurezza ed essere destinati ai percorsi di sicurezza alimentare e trasformati dunque in cibo di qualità”.

“La peste suina in Italia è entrata in maniera anomala. Abbiamo fatto una indagine di polizia giudiziaria con le autorità competenti ed emerge che dai mercati asiatici noi siamo stati bucati per ciò che riguarda l’introduzione di peste suina. Abbiamo ragionevoli sospetti con evidenze scientifiche che vengono introdotti su territorio europeo -e in particolare italiano- prodotti asiatici e dell’est Europa che sono positivi alla peste suina. Stiamo completando gli accertamenti, per questo però si spiega perché la peste suina noi la ritroviamo in Piemonte e poi a Reggio Calabria o Roma. Ci doveva essere infatti un punto d’ingresso. Abbiamo attivato i comandi militari e le autorità competenti perché proprio dai servizi veterinari e dai Sian è partito il rilevamento con 11 positività su 22 campioni effettuati su prodotti falsamente etichettati. Abbiamo ragionevoli sospetti che l’uomo stia facendo il suo in questa vicenda, alcuni paesi hanno comportamenti di contrabbando e vanno repressi”.