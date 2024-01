Pd: Rosato, ‘conclave in hotel di lusso? Schlein insegue M5S su tutto’

StrettoWeb

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – ?Non mi sorprende la scelta dell?hotel di lusso. Schlein rincorre in tutto il Movimento. Rispetto a questa decisione mi sento molto prodiano, che aveva preferito tenere il ritiro in un convento, ma è evidente che i 5 Stelle all?interno del Pd fanno breccia proprio in tutto, anche nelle scelte degli alberghi?. A dirlo Ettore Rosato, deputato di Azione-Popolari Europeisti Riformatori in un?intervista al quotidiano L?Identità.