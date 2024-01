Pavia: sorpreso a spacciare droga, 46enne arrestato

StrettoWeb

(Adnkronos) – Un uomo di quarantasei anni è stato arrestato dalla polizia durante un servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente. E’ accaduto a Voghera, nel primo pomeriggio di ieri.

L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente; dopo aver assistito alla cessione, gli agenti del commissariato di Voghera hanno proceduto al controllo della sua abitazione e della cantina di pertinenza dell?appartamento, sita in una via della città. All?esito degli accertamenti, il 46enne, noto agli uffici di polizia per reati specifici, è stato trovato in possesso di 54,90 grammi di cocaina, materiale atto al confezionamento e una somma di 3.180 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

L’uomo è stato arrestato e, all?esito dell?udienza di convalida, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

