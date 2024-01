Paura a Roccella Jonica, incidente sui binari: un treno investe due persone

StrettoWeb

Paura questo pomeriggio tra Gioiosa Jonica e Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Si è verificato infatti un incidente sui binari: due persone, che stavano attraversando, sarebbero state investite da un treno, ma non sono per fortuna morte, bensì soltanto ferite.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e il personale di assistenza medica. Tutto ciò ha provocato ritardi di circa 80 minuti per i treni in transito. L’incidente si è verificato intorno alle 17.30, la circolazione è tornata regolare intorno alle 20.