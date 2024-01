StrettoWeb

Eindhoven, 13 gen. – (Adnkronos) – Amaro ko per il Setterosa nella finale per la medaglia di bronzo ai campionati europei di pallanuoto femminile di Eindhoven. Le azzurre cedono per 7-6 alla Grecia e devono anche rimandare la qualificazione per i Giochi di Parigi 2024.