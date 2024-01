Palermo: gli rubano la bici e lui reagisce, ma poi lo accoltellano

StrettoWeb

Una serata movimentata, quella di ieri, a Palermo. Un uomo di 31 anni, infatti, è stato accoltellato in Via Alate, nella borgata di Partanna Mondello. Due ragazzini avrebbero aggredito e colpito al torace la vittima, che però non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le ricostruzioni, i ragazzini avrebbero provato a rubare la bici all’uomo. Quest’ultimo avrebbe reagito, provando a fermarli. E’ a quel punto che uno dei due giovani ha estratto il coltello che teneva in tasca e ha colpito il giovane alla spalla e al torace. Il ferito è stato portato in ospedale a Villa Sofia, mentre gli agenti hanno identificato gli aggressori.