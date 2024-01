Palermo: ragazzo morto dopo rissa in discoteca era figlio del ‘re delle scommesse’

StrettoWeb

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – Si chiamava Francesco Bacchi e aveva 20 anni il giovane morto la notte scorsa dopo una rissa in discoteca a Balestrate (Palermo). Era il figlio di Benedetto (detto Ninì) Bacchi, il “re delle scommesse” finito tempo fa nell?inchiesta Game Over. Intanto i Carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Sembra che il ragazzo sia caduto a terra dopo avere ricevuto un calcio e poi abbia ricevuto altri calci in testa.