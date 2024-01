Palermo: ragazzo morto dopo rissa discoteca, protesta a Partinico per divieto funerali

StrettoWeb

Palermo, 18 gen. (Adnkronos) – Protesta in corso a Partinico (Palermo) contro la decisione del Questore di Palermo di vietare i funerali pubblici per Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni ucciso all’alba di domenica all’esterno della discoteca di Balestrate (Palermo). Un gruppo di giovani sta protestando nel piccolo centro del palermitano contro il divieto chiedendo la celebrazione di un funerale pubblico. I manifestanti, come apprende l’Adnkronos, stanno raggiungendo il Commissariato di zona. Il Questore di Palermo ha deciso una tumulazione per i soli familiari, prevista per domani mattina al cimitero di Partinico, “per motivi di ordine pubblico”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.