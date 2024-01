Palermo: condannato per tentato omicidio della ex, va ai domiciliari per motivi di salute

StrettoWeb

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Condannato a quasi 20 anni di carcere per il tentato omicidio della ex compagna, finisce agli arresti domiciliari per motivi di salute. Accade a Palermo dove Massimo Mazzara, 53 anni, tossicodipendente, sconterà la condanna a casa. La ex, il 27 maggio 2012, venne aggredita e colpita con 28 coltellate. Adesso il tribunale di sorveglianza ha accolto le tesi e le richieste dell’avvocato dell’uomo. In primo grado l’uomo venne condannato a 14 anni, aumentati a 20 in appello e poi confermati poi dalla Cassazione, nel 2015. L’uomo starà a casa della madre.