Palermo: atti vandalici all’ospedale Villa Sofia, devastato il reparto di radiologia

Non si fermano a Palermo le incursioni notturne all’interno degli ospedali della città. L’ultima in ordine di tempo al Villa Sofia, nella notte tra sabato e domenica, quando un uomo, già identificato dagli inquirenti, è riuscito ad accedere al reparto di radiologia, forzando agevolmente la porta con un taglierino, e ha devastato gli ambienti.

Il raid vandalistico ha provocato ingenti danni, in particolare sono stati distrutti i monitor della Tac acquistata di recente con i fondi del PNRR e che a breve sarebbe dovuta essere inaugurata.

Sono inoltre stati danneggiati altri strumenti medici e le attrezzature, mentre alcuni farmaci sono stati aperti e di conseguenza resi inutilizzabili. Secondo le prime ricostruzioni, la stessa porta d’ingresso del reparto era da tempo rotta e non vi è un impianto di videsorveglianza. Soltanto pochi giorni fa, all’ospedale Civico, altro raid notturno: in quell’occasione, i malviventi hanno fatto irruzione e rubato i doni natalizi conservati per i piccoli pazienti.