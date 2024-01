Open Arms: Salvini, ‘Piantedosi mi disse che a bordo la situazione era sotto controllo’

StrettoWeb

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) – “In quel momento l’allora capo di gabinetto del Ministero dell’Interno Matteo Piantedosi, oggi ministro dell’Interno, mi disse che a bordo di Open Arms la situazione era sotto controllo, non ricordo se mi dissero che c’erano persone che si lanciavano in acqua. Se ci fosse stata una condizione di pericolo lo sbarco sarebbe stato immediato”. Lo ha detto Matteo Salvini proseguendo il controesame al processo Open Arms che si sta celebrando nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Salvini è imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito, da ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti.