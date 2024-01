Olimpiadi: Tabanelli vince nel Freeski Slopestyle, 9° oro Italia ai Giochi giovanili di Gangwon

StrettoWeb

Gangwon, 24 gen. – (Adnkronos) – Flora Tabanelli fa la storia a Gangwon 2024. La portabandiera dell?Italia Team ai Giochi giovanili invernali in corso di svolgimento in Corea del Sud regala al nostro Paese la prima medaglia della storia in una prova olimpica di Freeski Slopestyle. L?azzurra, vice campionessa juniores in carica, si afferma al Welli Hilli Park Ski Restort, davanti alla cinese Linshan Han e alla tedesca Muriel Mohr. Si tratta del nono oro vinto dall?Italia Team in questa edizione record degli YOG.

