Nous Reggio Calabria si rivolge a maggioranza e minoranza: “liberate la città”

“Riponevamo la speranza che qualcuno, tra i banchi della maggioranza, della minoranza od all’interno dei partiti di appartenenza dei membri del consiglio comunale, raccogliesse il nostro appello che, in qualità di “NOUS per Reggio” e “NOUS per Reggio Giovani” abbiamo lanciato durante il sit in da noi organizzato lo scorso 28 dicembre e nel quale abbiamo denunciato lo stato di degrado in cui versa la città, gli scarsi servizi, le tasse più alte d’italia, spropositate rispetto ai servizi erogati e che, soprattutto gravano rovinosamente su commercianti, imprese e liberi professionisti (su questo punto abbiamo avuto ampio sostegno dalle associazioni di categoria, presenti al sit in che hanno ribadito quanto da noi denunciato)”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente di “NOUS per Reggio Giovani”, Giuseppe Labate per conto del direttivo dell’Associazione Politico Culturale “NOUS per Reggio”

“Apparentemente sembrava delinearsi una luce in fondo al tunnel, specie dopo le dichiarazioni del partito che ha espresso il sindaco ovvero il PD il quale ha definito lo stesso Falcomatà “antidemocratico ed individualista”, ovvero: fuori controllo. Anche la minoranza sembrava finalmente esprimere un sussulto di orgoglio ma, malgrado le roboanti affermazioni di Cannizzaro e di altri membri della minoranza, che si sono detti pronti a presentare mozioni di sfiducia (che al momento non hanno neanche i numeri per presentare) ad oggi, ancora non è stata depositata alcuna mozione di sfiducia, né da parte della maggioranza né dalla minoranza, come dire, che a parole son bravi tutti ma ai fatti fanno solo fumo“, rimarca la nota.

“È il caso di dire “verba volant”; mentre nel frattempo la città sprofonda sempre di più nel baratro ed assistiamo sconfortati, ad uno squallido teatrino al quale, sempre meno cittadini, sempre meno giovani resteranno ad assistere, e sceglieranno di fuggire da questa terra, in una sempre più irrefrenabile emorragia di cervelli e risorse umane che porteranno altrove competenza, preparazione e lavoro. Come NOUS per Reggio, settore giovani, esortiamo i cittadini a prendere coscienza della trasversalità presente e ormai palese in consiglio comunale e di partecipare in maniera attiva alle azioni che il nostro movimento civico propone. Liberate Reggio Calabria”, conclude la nota.