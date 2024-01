StrettoWeb

Seul, 24 gen. (Adnkronos/Dpa) – La Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera in mare aperto. Ad annunciarlo è lo stato maggiore di Seul: il lancio – ha reso noto – è stato rilevato alle prime ore di oggi. I missili sono caduti in mare tra la penisola coreana e la Cina. Ulteriori dettagli sono ancora oggetto di analisi in collaborazione con gli Stati Uniti, è stato precisato.

