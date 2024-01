Il Cas rassicura: “nessuna chiusura per manutenzioni della tratta Ispica-Modica”

StrettoWeb

“Non ci sarà alcuna chiusura per manutenzioni della tratta Ispica-Modica”. Lo afferma il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, aggiungendo: “in occasione dell’inaugurazione del 7 dicembre scorso abbiamo chiarito che le due carreggiate sono state aperte in anticipo di sei mesi rispetto ai termini contrattuali di definitivo completamento dei lavori, che scadranno nel prossimo mese di giugno. Come è ampiamente risaputo, rimangono da fare solamente delle lavorazioni accessorie, su aree adiacenti alle due carreggiate, che non comporteranno certo la chiusura dell’autostrada, ma solo piccole parzializzazioni e di brevissima durata”.

“L’anticipata apertura della tratta Modica -Ispica è stata fatta per rispondere ad una domanda di viabilità pressante, urgente e giustificata del territorio della provincia di Ragusa di cui si è fatto interprete il governo Schifani, e per colmare i ritardi di anni, le cui ragioni sono da rinvenire purtroppo nei ritardi che hanno accompagnato questo tormentato appalto dal 2014. Sono pertanto prive di fondamento alcune voci circa la chiusura del tratto autostradale Ispica-Modica”, conclude Nasca.