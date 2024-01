‘Ndrangheta, processo alle cosche di Scilla: 14 condanne e 4 assoluzioni | NOMI

StrettoWeb

Il Gup del tribunale di Reggio Calabria Margherita Berardi ha condannato 14 persone con il rito abbreviato a pene tra i due anni e i venti anni di reclusione come riporta l’AGI, ritenute inserite nella cosca di ‘ndrangheta ‘Nasone-Gaietti’ di Scilla (Reggio Calabria). Altri quattro imputati sono stati assolti.

L’indagine ‘Nuova linea’ dei carabinieri, coordinati dalla Dda di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, ha ricostruito i ruoli apicali e la distribuzione dei compiti nella strategia dell’organizzazione criminale scillese per riprendere il controllo del territorio: estorsioni, mercato del pesce, infiltrazione amministrativa nel Comune di Scilla, il cui consiglio e’ stato poi sciolto, per condizionare i servizi pubblici, intestazione fraudolenta di beni, come l’affidamento delle licenze per i lidi sulla spiaggia.

Tra i reati, aggravati dalla finalita’ mafiosa, anche un tentato omicidio. I condannati sono: Giuseppe Fulco, 20 anni; Antonino Nasone, 15 anni; Alberto Scarfone, 11 anni e due mesi; Angelo Carina, 10 anni, otto mesi e 4300 euro di multa; Fortunato Pratico’, 10 anni e otto mesi; Domenico Nasone (cl. 69), 6 anni e otto mesi, 2300 euro di multa; Rocco Nasone, 6 anni e otto mesi, 2300 euro di multa; Rocco De Lorenzo, 3 anni e otto mesi, duemila euro di multa; Rocco Gaietti, 3 anni; Giovanni Cardillo, 2 anni e quattro mesi; Cosimo Gaietti, 2 anni e quattro mesi; Vincenzo Gaietti, 2 anni e quattro mesi; Giuseppe Artieri, 2 anni e due mesi, 12000 euro di multa, e Domenico Nasone (cl.83), 2 anni e 5100 euro di multa. Assolti, invece: Pasquale Alvaro, Giuseppina Ottina’, Antonino Nasone e Giovanni Fiore.