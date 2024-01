E’ morto, dopo tre mesi di coma, il giovane siciliano Antonio Russo: aveva avuto un incidente in moto

StrettoWeb

Aveva avuto un grave incidente in moto (una Harley Davidson, di cui era grande appassionato) nella notte tra il 29 e il 30 settembre 2023 a Lurate Caccivio, nel Comasco, e non si è più risvegliato. Nei giorni scorsi, dopo tre mesi di coma, è morto Antonio Russo, 25enne di origini siciliane (Floridia, in provincia di Siracusa) da qualche anno residente a Malnate (nel Varesotto).

Tanti i messaggi di amici e familiari, tutti strazianti e commoventi. Molto profondo è il pensiero della fidanzata, sui social: “Sei volato in cielo ancora troppo presto. Avremmo dovuto fare altre mille cose, però il destino ha voluto così, che in questo venerdì notte tu volassi in cielo lasciando per sempre un vuoto in me e in noi. Sembra proprio una coincidenza: settimana scorsa avevi fatto tre mesi dall’incidente avvenuto di venerdì notte, alla stessa ora in cui stanotte te ne sei andato”.

“Non ti dimenticherò mai, cerco di portare sempre vivo il tuo ricordo, il ricordo di te con quel sorriso e con quegli occhi che fino a due giorni fa mi hanno guardata. Ora sarai il mio piccolo angelo che porterò sempre nel cuore. Proteggimi da lassù, amore mio. Un giorno ci rincontreremo. Riposa in pace, vivrai sempre nel mio cuore e nella mia mente”.