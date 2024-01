Morte Fimognari, l’ex sindaco Varacalli: “giornata buia per Gerace”

StrettoWeb

“Oggi è un giorno buio per la Città di Gerace, per la Locride e per la Calabria. E’ infatti deceduto, all’età di 91 anni, il dottor Giuseppe Beniamino Fimognari, medico, primario ospedaliero, già senatore della DC, storico ed amatissimo Sindaco della nostra Comunità in cui era nato, uomo di cultura, raffinato scrittore“. E’ quanto afferma Giuseppe Varacalli, Consigliere comunale di Minoranza, ex Sindaco di Gerace, Presidente regionale di Federsanità ANCI Calabria. “Primario ospedaliero di Patologia Clinica, ex direttore generale ad interim dell’allora ASL 9 di Locri, da senatore Fimognari è stato protagonista per circa 10 anni della vita politica nazionale, per mezzo secolo di quella calabrese nel Partito della Democrazia Cristiana. Componente della Commissione Parlamentare Antimafia nonché Presidente del Comitato Pareri della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. Da senatore il suo nome resta legato- insieme con quelli di altri parlamentari calabresi che insieme hanno portato avanti varie iniziative- all’istituzione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ed ad altri importanti provvedimenti. A Lui, e ad altri Suoi colleghi di Palazzo Madama, si deve la legge di ripristino della Festività dell’Epifania precedentemente abolita. E per uno strano disegno del destino il suo funerale viene celebrato proprio oggi, 6 gennaio, nella Basilica Concattedrale di Gerace. Per 19 anni Fimognari è stato Sindaco “illuminato” della Sua, nostra Gerace“, rimarca Varacalli.

“E’ stato artefice, protagonista indiscusso di iniziative da tutti definite come fondamenta del “Nuovo Rinascimento geracese”. Un Sindaco alla guida di più Amministrazioni. Una gestione amministrativa attenta, amorevole, altamente lungimirante capace di progetti d’ampio respiro politico- amministrativo nel campo sociale, culturale, turistico-economico, sanitario di cui oggi si avvertono ancora i positivi effetti. Non sono stati pochi coloro che, in passato, dai centri limitrofi hanno più volte commentato :”Avessimo noi un Sindaco come il Vostro!…. ” E’ stato il fondatore dell’Ospedale di Gerace (fonte di lavoro per centinaia di famiglie e volano di sviluppo per le attivitàcommerciali) oggi destinato ad Ospedale di Comunità. Dopo anni di abbandono che tanta amarezza ha procurato, Suo malgrado, al sen. Fimognari,la struttura dovrebbe essere rimessa in funzione, dopo i lavori di ristrutturazione. E’ stato Ideatore e fondatore del Premio Internazionale “Zaleuco” che ha visto giungere a Gerace, per essere premi Nobel, giganti della cultura e della Politica, del teatro. A Fimognari si deve la tutela e salvaguardia del tessuto urbanistico geracese. Lui ha formato tante generazioni di amministratori, tenendoli per mano, accompagnandoli verso mete insperate”, evidenza Varacalli.

“Non Gli diremo mai “Grazie” abbastanza per ció che ha fatto per la nostra Gerace, e non solo. Siamo convinti che dal Cielo saprà meglio illuminare le nostre modeste menti perchè si possa tutti riscoprire l’amore per Gerace, per la Politica di servizio e per il bene comune. La nostra vicinanza ed il cordoglio ai familiari tutti: alla figlia, Avv. Maria Stefania, al figlio dottor Filippo, Primario ospedaliero, ai nipoti che ha amato e formato. Oggi c’inchiniamo addolorati davanti alla salma di un uomo, di un politico, di un amministratore e professionista passato già alla Storia“, conclude Varacalli.