Mo: Tajani, ‘Usa centrali indipendentemente da chi vince elezioni’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Gli Stati Uniti svolgono un ruolo centrale” per ristabilire la pace in Medio Oriente, e “non credo che ciò dipenda da chi vincerà le elezioni” presidenziali negli Usa. Ne è convinto il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, che ne parla ai microfoni di Rtl 102.5.

“Ritengono sia fondamentale – rimarca – che gli Stati Uniti siano portatori di pace in aree dove c’è il rischio di escalation. Noi stiamo lavorando molto con gli Usa, anche perché quest’anno deteniamo la presidenza del G7”, in un momento “delicato”.