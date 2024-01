Mo: Patuanelli (M5s), ‘governo venga in Parlamento per una informativa urgente’

StrettoWeb

Roma, 13 gen (Adnkronos) – ?Siamo estremamente preoccupati per l?escalation della crisi nel Mar Rosso, per le sue ripercussioni sulla stabilità del Medio Oriente e sui traffici marittimi che riguardano l?intera area. Quale strategia intende perseguire l?Italia? Che interlocuzione c?è stata e c?è con gli alleati su questa operazione? Il Governo venga in Parlamento per un?informativa urgente e per spiegare ai cittadini il quadro della situazione e il coinvolgimento del nostro Paese?. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S al Senato Stefano Patuanelli.