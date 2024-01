Mo: Netanyahu, ‘enorme finanziamento aggiuntivo per la Difesa’

StrettoWeb

Tel Aviv, 13 gen. (Adnkronos) – Israele prevede una ?enorme? aumento per il bilancio della difesa come parte di un piano volto a coprire le esigenze per gli anni a venire. Lo ha annunciato il primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il premier israeliano ha aggiunto che un comitato interministeriale presenterà entro otto settimane i piani per “l’enorme finanziamento aggiuntivo, per creare l’indipendenza di forze e per garantire la nostra sicurezza nei prossimi anni”.