Mo: migliaia di persone alla manifestazione di Tel Aviv per i 100 giorni di guerra

Tel Aviv, 13 gen. (Adnkronos) – Circa 120.000 persone si sono radunate a Tel Aviv per partecipare alla manifestazione per i 100 giorni della guerra di Israele contro Hamas. Lo riferisce l’organizzatore della manifestazione, il Forum delle famiglie degli ostaggi e delle persone scomparse.

Il cosiddetto “raduno dei 100 giorni dell’inferno” è iniziato alle 20 ora locale e andrà avanti per 24 ore fino a domani, centesimo giorno di guerra.