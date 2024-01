StrettoWeb

Beirut, 19 gen. (Adnkronos) – Media libanesi riferiscono che l?Idf ha colpito circa 10 obiettivi nel sud del Libano in raid ancora in corso. Non c’è stato ancora alcun commento da parte dell’esercito israeliano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.