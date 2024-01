Mo: Martella, ‘nessuna giustificazione per la violenza’

StrettoWeb

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – ?Condanniamo la violenza ed esprimiamo la nostra solidarietà agli agenti delle forze dell?ordine feriti negli scontri di questa mattina a Vicenza. Non ci sono giustificazioni per chi utilizza il diritto di manifestare come occasione per violare le più basilari regole della convivenza civile e democratica. Ancor più grave è che si utilizzi il pretesto politico come paravento di quella che sembra un?azione premeditata e finalizzata esclusivamente a creare tumulti e a ricercare il confronto fisico con le forze di polizia?. Così il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd del Veneto.

