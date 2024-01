Mo: Idf bombarda per la seconda volta in 48 ore l’ospedale al-Awda nel nord di Gaza

StrettoWeb

Gaza, 31 gen. (Adnkronos) – L’ospedale al-Awda nel nord di Gaza è stato bombardato per la seconda volta in 48 ore dall’esercito israeliano. Lo ha confermato ad al Jazeera un medico del nosocomio, precisando che i suoi edifici e il cortile sono stati presi di nuovo di mira all’alba.

Si è trattato del quarto attacco contro la struttura sanitaria dall’inizio della guerra. ?Siamo un ospedale non governativo che lavora per fornire servizi ai cittadini, soprattutto a livello di ostetricia e ginecologia. Al momento siamo l?unico ospedale che fornisce questi servizi nel nord della Striscia di Gaza?, ha detto il dottor Mohammed Salha, aggiungendo che “sia ieri che la scorsa notte, l’ospedale è stato colpito da quattro proiettili israeliani che hanno causato il panico fra i pazienti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.