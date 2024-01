Mo: Hamas, ‘stasera riveleremo la sorte di tre ostaggi detenuti a Gaza’

StrettoWeb

Gaza, 15 gen. (Adnkronos) – L’ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, ha diffuso un messaggio in cui afferma che stasera rivelerà la sorte di tre prigionieri detenuti a Gaza. Il messaggio, pubblicato su Telegram, era accompagnato da un video in cui i prigionieri parlavano davanti alla telecamera.

Hamas aveva detto in precedenza di aver perso i contatti con alcuni ostaggi mentre le forze israeliane bombardavano Gaza, sottolineando che avrebbero potuto essere uccisi nei raid. I funzionari israeliani hanno rifiutato di rispondere al messaggio pubblico di Hamas sui prigionieri, definendolo ?guerra psicologica?.