Mo: Guterres incontra principali donatori dell’Unrwa

StrettoWeb

Washington, 30 gen. (Adnkronos) – il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres incontrerà oggi pomeriggio i principali donatori dell’Unrwa. Lo ha riferito il suo portavoce Stephane Dujarric.

Un numero crescente di paesi e organizzazioni esprimono preoccupazione per il fatto che i tagli improvvisi ai finanziamenti da parte di alcuni donatori dell’Unrwa potrebbero avere implicazioni umanitarie. Un gruppo di 21 organizzazioni umanitarie ha rilasciato una dichiarazione congiunta affermando che, in quanto ?la più grande agenzia umanitaria a Gaza?, il ruolo dell’Unrwa ?non può essere sostituito da altre agenzie?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.