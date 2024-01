Mo: Giordania, ‘Netanyahu condanna regione a nuove guerre, accetti soluzione 2 Stati’

StrettoWeb

Amman, 22 gen. (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu sta condannando il Medio Oriente ?a più conflitti e più guerre? se non cambierà la sua posizione sulla soluzione dei due Stati. Lo ha detto il ministro degli Esteri giordano Ayman Hussein Abdullah Al Safadi, a Bruxelles per cercare, assieme ad altri leader, di tracciare un percorso verso una conferenza di pace e una soluzione a due Stati in cui Israele e Palestina possano vivere armoniosamente.

Se il mondo intero afferma che l?unica via da seguire è la soluzione dei due Stati, dicendo di no, il governo israeliano sfida l?intera comunità internazionale, ha aggiunto il ministro giordano. ?Questa guerra non porterà sicurezza a Israele e non porterà la pace. Israele non potrà avere sicurezza finché ai palestinesi verranno negati i loro diritti?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.