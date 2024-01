Mo: fonti P.Chigi, a Italia non è stato chiesto di partecipare a raid Yemen

StrettoWeb

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Del raid contro postazioni Houthi in Yemen l’Italia “è stata avvertita dagli alleati con diverse ore di anticipo, ma non gli è stato chiesto di prendere parte all’operazione militare”. Lo puntualizzano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che a Roma è stato sottoposto lo statement messo nero su bianco per dare il la all’attacco lanciato da Usa e Gran Bretagna dopo che i miliziani appoggiati dall?Iran hanno sfidato il monito a non proseguire i loro raid nel Mar Rosso, ma l’Italia ha scelto di non sottoscriverlo. Roma -operativa nella missione Atalanta con una sua fregata- continua a lavorare per tenere bassa la tensione nel Mar Rosso ed è impegnata nella coalizione europea per garantire la libera circolazione delle navi, rimarcano le stesse fonti.