Mo: dedica gol a ostaggi, arrestato in Turchia calciatore israeliano

Ankara, 15 gen. (Adnkronos) – Un calciatore israeliano che durante una partita in Turchia ha mostrato un messaggio riferito alla guerra tra Israele e Gaza è stato arrestato. Lo riferiscono i media turchi. Sagiv Jehezkel ha fatto vedere un messaggio che diceva ?100 giorni. 07/10? su una fasciatura al polso sinistro, dopo aver segnato un gol per la sua squadra, Antalyaspor, contro il Trabsonspor.

Ieri il ministro della Giustizia turco aveva annunciato un’indagine su Jehezkel per sospetto ?incitamento all’odio?, dopo che il suo club, dopo l’episodio, lo aveva licenziato.