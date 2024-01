StrettoWeb

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Una riflessione: come è possibile che la segretaria del più grande partito di opposizione italiano non sappia che non stiamo vendendo armi ad Israele? Questo forse occorrerebbe domandarsi”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

