Mo: Borghi (Iv), ‘bene Ok a missione ma se ne discuta in Parlamento’

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Ieri l?Unione Europea ha dato il via libera ad una missione militare per la protezione delle navi mercantili nel Mar Rosso. Bene: è ciò che avevamo chiesto da subito. Però, manco il tempo di leggere la notizia, che la Presidente del Consiglio si è precipitata a dichiarare che non si deve passare dal Parlamento. Era la stessa cosa che aveva detto in occasione dell?accordo con l?Albania sui migranti, e poi si è dovuta rimangiare la dichiarazione”. Lo afferma sui social il senatore Enrico Borghi, presidente del Gruppo Italia Viva al Senato.

“Ma, al di là dei tecnicismi (non proprio banali: se c?è aumento di spesa nella missione Aspides serve autorizzazione parlamentare), si sono almeno cinque punti nodali non chiariti: 1) non si sa con esattezza quali Paesi europei parteciperanno; 2) non si sanno ancora le regole di ingaggio; 3) non si sanno ancora quali navi della Marina Militare italiana dovrebbero partecipare; 4) non si sa chi avrà il comando delle operazioni; 5) non si sa il grado di eventuale coordinamento tra questa missione e quella aerea condotta da USA e UK”, spiega Borghi.

“Di grazia, ne possiamo discutere in Parlamento o pensate che il nostro compito sia quello di aspettare il tweet di Chigi? Ps: è una domanda non solo per il Presidente del Consiglio, ma anche per i Presidenti delle Camere”, conclude.

