Il Ministro Tajani: “c’è bisogno di un esercito europeo”

“Meloni e’ leader dei Conservatori, Forza Italia invece e’ nel Partito popolare europeo e per noi e’ impossibile fare accordi con chi ha uno statuto di forte impronta anti-Ue e anti-Nato”. Lo dice in un’intervista a La Stampa il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo alla domanda sull’ipotesi di una possibile alleanza in Europa con Marine Le Pen.

Sulle candidature, “se deve esserci un accordo tra i leader del centrodestra, come chiede Meloni, questo vuol dire che o ci candidiamo tutti o non si candida nessuno“. Ma, osserva il leader azzurro, se “si candidano nello stesso momento la premier e i due vicepremier, credo ci sia il rischio che si perdano di vista le priorita’ del governo. E inoltre: io mi sono candidato cinque volte in Europa, non mi spaventa questo appuntamento elettorale, ma c’e’ prima il Congresso di Forza Italia da affrontare, e devo farlo con responsabilita‘”.

Quanto all’Europa, per Forza Italia “la prima vera riforma da fare” “e’ quella che preveda una Difesa europea. Se vogliamo essere portatori di pace nel mondo, abbiamo bisogno di un esercito europeo” e inoltre sono necessarie riforme “utili a velocizzare e migliorare le decisioni“. Quindi “bisogna allargare la possibilita’ del voto a maggioranza” e bisognerebbe parlare anche “di un altro tema difficilissimo, un vero tabu’: non possiamo avere due presidenti, il Presidente della Commissione e quello del Consiglio“, perche’ “questa struttura attuale, bicefala, ha fatto il suo tempo“. Infine, Tajani tocca i temi del Mes (“mi sembra superato“) e dei balneari (“bisognera’ trovare un compromesso“).